Лекцию о русском ориентализме прочтет профессор ШПИ

| Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Профессор университета Брока (Канада), специалист по дипломатической, военной и культурной истории России и Центральной Азии Дэвид Схиммельпеннинк ван дер Ойе прочтет лекцию "Что такое русский ориентализм?" в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1) 31 мая в 19 часов 10 минут, сообщает пресс-служба вуза.

В лекции будут рассмотрены взгляды на Азию одного художника и одного композитора XIX века, эпохи экспансии Российской империи в Центральную Азию. После краткого обзора того как русский ориентализм вписывается в более широкие рамки представлений Эдварда Саида о культуре и колониализме, профессор Схиммельпеннинк рассмотрит "Туркестанскую серию" художника Василия Верещагина, выполненную им в начале 1870-х годов после участия в походе на Самарканд. Видению Верещагина будет противопоставлена опера Александра Бородина "Князь Игорь", которая также может рассматриваться как метафора царского похода в Туркестан. Лекция будет сопровождаться слайдами и музыкальными клипами.

Она пройдет на русском языке. Необходима регистрация.