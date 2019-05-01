"Тюменская ярмарка" намерена привлечь европейское бизнес-сообщество

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"Тюменская ярмарка" намерена привлечь международное бизнес-сообщество. Об этом заявил генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Он отметил, что география участников ярмарки с каждым годом увеличивается. Наиболее частые визиты из зарубежья наносят представители Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Южной Кореи и Китая.

География российских участников ярмарки от Калининграда до Владивостока.

"Среди частых гостей Москва, Санкт-Петербург, регионы Уральского федерального округа. Всегда повышенное внимание к нам проявляют Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Краснодар. Сейчас уже трудно найти регион, который не приезжал бы в Тюмень. Это прежде всего говорит о благоприятном экономическом климате в регионе, платежеспособности, как населения, так и предприятий", - говорит Михаил Брудков.