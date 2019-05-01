Четыре электродвигателя заменили на НППС "Тюмень"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Работы по замене синхронных электродвигателей на асинхронные с заменой фундаментных рам магистральных насосных агрегатов на нефтепродуктоперекачивающей станции (НППС) "Тюмень" Тюменского управления магистральных нефтепроводов завершило АО "Транснефть-Сибирь".

Как сообщает пресс-служба компании, работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

Заменены четыре отработавшие нормативный срок синхронные электродвигатели мощностью 1250 кВт на новые современные асинхронные электродвигатели с улучшенными показателями КПД и увеличенным межремонтым интервалом. Установлены батареи статических конденсаторов для компенсации реактивной мощности, произведена замена двух щитов системы управления и двух комплектных трансформаторных станций, отработавших нормативный срок, на новые, отвечающие всем требованиям безопасности.

Кроме того, выполнены работы по ремонту помещения электрозала магистральной насосной с заменой системы освещения и установкой энергоэффективных светодиодных светильников.

Замена синхронных электродвигателей на асинхронные проводилась с целью повышения показателей эффективности и надежности энергетического оборудования. В целом в рамках реализации программы энергоэффективности ожидаемая экономия АО "Транснефть-Сибирь" в текущем году составит 3854,4 кВт/ч.