Двадцать шесть человек эвакуировали из многоэтажки на Войновке в Тюмени из-за пожара

| Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области

26 человек эвакуировали из дома по улице Малая Боровская, 28 (район Войновки) в Тюмени из-за возгорания на 16 этаже.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Юсько.

"Сигнал о возгорании балкона на верхнем этаже в 16-этажке поступил на пульт дежурного в 16 часов 22 минут, через три минуты первые машины с пожарными прибыли на место происшествия. Из дома были эвакуированы 26 жильцов. Погибших, пострадавших нет", - рассказал он.

В 16 часов 35 минут пожарные локализовали возгорание, а через три минут полностью его ликвидировали.

"Выгорело 10 квадратных метров балкона. На месте пожара продолжают работать дознаватели, которым предстоит выяснить причину происшествия", - добавил Сергей Юсько.

В борьбе с огнем принимали участие восемь машин спецтехники МЧС и 22 огнеборца.

Анжела Лебедева