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Новый крытый бассейн в Тобольске откроют в 2020 году

Экономика, 16:21 30 мая 2019

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Строительство крытого плавательного бассейна в Тобольске планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Соответствующий контракт на возведение объекта под ключ заключен с компанией "Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ", сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Здание общей площадью 5 тыс. кв. м появится в микрорайоне № 15. Здесь будет возведен и оборудован бассейн на шесть дорожек, зал подготовительных занятий, раздевалки, медпункт, сауна, административные, бытовые и другие необходимые помещения. Планируется также благоустройство прилегающей территории, в том числе озеленение, устройство газонов и цветников, создание малых архитектурных форм.

Бассейн будет предназначен для проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий, проведения соревнований городского уровня.

Объект построят в рамках программы правительства региона и городской администрации по развитию инфраструктуры при поддержке СИБУРа "Тобольск-2020". Финансировать работы будут из средств областного бюджета.

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# бассейн , ГУС Тюменской области , строительство

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