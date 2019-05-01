Тюменцы смогут освоить технику цигун в Гилевской роще

| Фото: из группы "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" во ВКонтакте

Технику цигун смогут опробовать тюменцы в Гилевской роще 1 июня в 9 часов, сообщают организаторы.

Занятие на площадке рядом с базой детско-юношеской спортивной школы № 2 проведет инструктор Межрегиональной ассоциации оздоровительного цигун Жижина. Она имеет сертификаты по комплексам Ба Дуань Цзин (Восемь отрезов парчи) и У Цинь Си (Игры пяти зверей). Принять участие смогут все желающие.

Цигун — это гимнастика, которая позволяет почувствовать гармонию "внутреннего" и "внешнего", улучшает кровообращение, состояние пищеварительной и костно-мышечной систем. Как говорят организаторы, занимаясь ей по 15-30 минут в день, можно до глубокой старости сохранить гибкость позвоночника, подвижность суставов, спокойствие духа и бодрость тела.