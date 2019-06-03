Посевная в регионе опережает темпы прошлых годов

| Фото: Минсельхоз РФ | Фото: Минсельхоз РФ

92% от плана засеяно в Тюменской области яровыми культурами. Ход проведения весенних полевых работ в регионе обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор Александр Моор 3 июня.

По словам замгубернатора, директора областного департамента АПК Владимира Чейметова, зерновыми и зернобобовыми засеяно более 617 тыс. га, или 92% от плана, кукурузы на силос — 89%, однолетних трав - 83% от запланированного посева. Полностью посеяны технические культуры и овощи.

Заводоуковский городской округ первым в регионе завершил сев. Ближе всего к исполнению посевного плана Сорокинский, Аромашевский районы и Голышмановский городской округ. Всего темпы более 92% имеют 12 муниципалитетов. Владимир Чейметов пояснил, что посевная в этом году идет с опережением темпов прошлого и позапрошлого годов, чему способствуют благоприятные погодные условия. В 2018 году яровой сев по данным на 3 июня составлял 72%, в 2017 году - 90%.

Директор областного департамента АПК также отметил, что селяне в полном объеме обеспечены семенами. Есть излишки зерновых и картофеля, которые они реализуют за пределами Тюменской области.

В целом при проведении весенних полевых работ на сельхозпредприятиях Тюменской области задействовано более тысячи посевных агрегатов, 721 автозагрузчик семян, 363 бензовоза и автозаправщика ГСМ, 473 комплексных звена техобслуживания.