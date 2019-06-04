Более ста человек нарушили противопожарный режим в тюменских лесах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

107 лиц привлечены к административной ответственности за нарушения особого противопожарного режима в Тюменской области, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"Ведется 94 административных расследования и еще 88 дел находятся на проверке, - отметил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов. - Эта работа ведется в каждодневном режиме. Факты возникновения каждого лесного пожара тщательно расследуем. Даже если собственник земельного участка, на котором возник пожар и перешел в лес, не присутствовал во время пожара и не совершал его, тем не менее он несет полную административную и материальную ответственность".

Напомним, с 26 апреля на территории Тюменской области введен особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, разводить костры на землях лесного фонда, на придомовых и дачных участках.

За нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственности. Штраф для физлиц может достигать 5 тыс. рублей, для юридических – до 1 млн рублей.

Отметим, большинство лесных пожаров в регионе произошли от действий человека. В случае, если вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону горячей линии по лесным пожарам: 8-800-100-94-00 (единый бесплатный номер, работает круглосуточно), 8 (3452) 62-42-25, через мобильное приложение “Берегите лес” или короткому номеру 112.