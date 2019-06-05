Вячеслав Вахрин: существующие меры поддержки бизнеса должны быть понятными и прозрачными

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Существующие в Тюменской области меры поддержки бизнеса должны быть максимально прозрачными и понятными для предпринимательского сообщества.

Такое мнение высказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на встрече с представителями крупных, средних и малых предприятий региона.

Он отметил, что регион является одним из самых инвестиционно привлекательных в стране. Здесь созданы различные формы государственной поддержки – финансовые рычаги, меры административной поддержки, налоговые льготы, различные варианты использования инфраструктуры, в том числе индустриальных парков и технопарка.

"Накопленный объем инвестиций на ближайшие пять лет в регионе составляет один триллион шестьсот миллиардов рублей, тем не менее, мы начинаем останавливаться. Связано это с тем, что меры вроде бы есть и их можно использовать, но эти процессы становятся более сложными. Наша задача - существующие меры господдержки сделать простыми и понятными, чтобы они стали реальным подспорьем в работе инвесторов", - подчеркнул заместитель губернатора.

Еще один аспект, на который обратил внимание Вячеслав Вахрин, касается развития конкурентоспособности бизнеса. Снижение ее вызвано, по мнению замгубернатора, избыточными мерами поддержки. Поэтому важная задача – способствовать приходу новых людей в бизнес, помочь в становлении их как предпринимателей. Далее компания должна развиваться самостоятельно, повышая собственную конкурентоспособность.

Вячеслав Вахрин добавил, что власти в самое ближайшее время намерены изучить точки роста в развитии инвестиционного потенциала региона.

"Когда мы начали смотреть, как привлечь инвестиции в регион, то увидели, что есть деньги, есть инвесторы, готовые приехать, но нет идей, во что вложиться. Получается, что мы привлекаем инвесторов, а они уезжают довольные социально-экономической обстановкой в регионе, не понимая, куда вложить деньги. Этот поток мы должны перенаправить и понять, какие точки роста есть", - сказал Вахрин.

В качестве примеров перспективных для вложения инвестиций направлений замгубернатора назвал термальные минеральные источники и рыборазведение. Эти проекты могут получить развитие и стать глобальными.

Встречу с предпринимателями региона организовала Торгово-промышленная палата Тюменской области. О мерах поддержки бизнеса напомнили представители региональных департаментов АПК, инвестполитки и господдержки предпринимательства, Фонда инвестагентства Тюменской области, Агентства инфраструктурного развития региона.

Любовь Голышева