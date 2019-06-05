Два выпускника Тюменской области выбрали ЕГЭ по китайскому языку

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Два выпускника Тюменской области сдают ЕГЭ по китайскому языку 5 июня. Французский язык выбрал один выпускник, немецкий - 19, английский сдают 544 одиннадцатиклассников.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь регионального департамента образования и науки Евгения Самохвалова.

"Китайский язык впервые в этом году представлен в формате ЕГЭ, - отметила она. - Его выбрали школьники из Тюмени. Сегодня выпускники, сдающие иностранные языки выполнят письменную часть экзамена, а 7-8 они могут сдать устную часть".

Устную часть 11-классники могут сдавать по выбору, но это дает хорошую возможность получить дополнительные баллы, что в итоге даст 100 баллов, так необходимых выпускникам для поступления в вуз по специальности, связанной и иностранным языком, добавляет Евгения Самохвалова.

Также 5 июня выпускники сдают физику. В Тюменской области предмет выбрали 2 тыс. 400 учащихся - это такое же количество, что и в 2018 году. "Тенденция последних лет - физику выбирают чаще. Примерно 26 процентов от общего количества выпускников", - рассказала пресс-секретарь регионального департамента образования и науки.

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут. Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор и линейку. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике – 36 баллов.

Экзаменационная работа по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку – 42 задания. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам - 22 балла.

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам – не позднее 24 июня.

10 июня выпускники сдадут экзамен по выбору - обществознание - один из самых массовый экзаменов.

Анжела Лебедева