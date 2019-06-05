Тринадцать школьных лагерей открыты в Викуловском районе

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

13 лагерей на базе школ будут открыты для 887 школьников Викуловского района с 3 по 28 июня.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила методист районного отдела образования Людмила Решетникова.

"Из года в год у нас стабильное количество школьников отдыхают и оздоравливаются на базе школ района. Так, в этом году 1 тысяч 187 детей побывают в наших лагерях за летние каникулы. Стоимость путевки - 2 тысячи 400 рублей, но родители оплачивают, согласно постановлению регионального правительства, не менее 50 процентов от общей стоимости, а дети из семей со сложной жизненной ситуацией посещают школьные лагеря бесплатно", - рассказала методист.

Второй сезон - с 1 по 21 июля - для школьников Викуловского района будет организован в трех лагерях. Путевки получат 224 человека. Третья смена - профильная, для одаренных детей откроется с 1 по 21 августа в школе №2.

Как заметила Людмила Решетникова, школьники находятся в лагерях с 8 до 17 часов ежедневно, для них организовано сбалансированное трехразовое питание. Программы лагерей были разработаны и утверждены накануне старта летней оздоровительной кампании, большинство мероприятий будут посвящены юбилеям Викуловского района и Тюменской области.

Анжела Лебедева