Межрегиональный чемпионат МЧС пройдет в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

XVII открытый чемпионат Главного управления МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова" пройдет на стадионе "Геолог" с 7 по 8 июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В соревнованиях примут участие сотрудники служб Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В программе соревнований: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; пожарная эстафета; подъем по штурмовой лестницы; боевое развертывание.