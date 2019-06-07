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Межрегиональный чемпионат МЧС пройдет в Тюмени

Спорт, 11:58 07 июня 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

XVII открытый чемпионат Главного управления МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова" пройдет на стадионе "Геолог" с 7 по 8 июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В соревнованиях примут участие сотрудники служб Тюменской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В программе соревнований: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; пожарная эстафета; подъем по штурмовой лестницы; боевое развертывание.

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# МЧС , соревнования , чемпионат

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