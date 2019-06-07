Жителей области проконсультируют по вопросам детского отдыха
Бесплатные консультации по вопросам детского отдыха могут получить жители Тюменской области до 19 июня по горячей линии консультационного пункта по защите прав потребителей филиала Центра гигиены и эпидемиологии в г. Ишиме.
Юрист ответит на вопросы о качестве и безопасности предоставления услуг детского отдыха, разъяснит действующие нормативные гигиенические требования к этой категории услуг.
Консультации можно получить в Ишиме по ул. Ленина, 28, по электронной почте icons@fguz-tyumen.ru и по телефону 8 (34551) 23284.
Регулярное проведение тематических горячих линий имеет отклик среди горожан, с начала года их проведено 15, в ходе которых более 200 потребителей получили консультации лично, 80 - по электронной почте, подготовлено 25 проектов документов - претензий и исковых заявлений.
"Во время проведения одной из горячих линий я обратилась в консультационный пункт из-за отказа продавца обменять куртку, которая не подошла по размеру. Мне помогли составить претензию, а затем и исковое заявление. В итоге мне возвращена стоимость товара", – поделилась Любовь Флер.
Соб. инф.