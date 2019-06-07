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Жителей области проконсультируют по вопросам детского отдыха

Общество, 18:54 07 июня 2019

консультационного пункта по защите прав потребителей филиала Центра гигиены и эпидемиологии в г. Ишиме | Фото: консультационного пункта по защите прав потребителей филиала Центра гигиены и эпидемиологии в г. Ишиме

Бесплатные консультации по вопросам детского отдыха могут получить жители Тюменской области до 19 июня по горячей линии консультационного пункта по защите прав потребителей филиала Центра гигиены и эпидемиологии в г. Ишиме.

Юрист ответит на вопросы о качестве и безопасности предоставления услуг детского отдыха, разъяснит действующие нормативные гигиенические требования к этой категории услуг.

Консультации можно получить в Ишиме по ул. Ленина, 28, по электронной почте icons@fguz-tyumen.ru и по телефону 8 (34551) 23284.

Регулярное проведение тематических горячих линий имеет отклик среди горожан, с начала года их проведено 15, в ходе которых более 200 потребителей получили консультации лично, 80 - по электронной почте, подготовлено 25 проектов документов - претензий и исковых заявлений.

"Во время проведения одной из горячих линий я обратилась в консультационный пункт из-за отказа продавца обменять куртку, которая не подошла по размеру. Мне помогли составить претензию, а затем и исковое заявление. В итоге мне возвращена стоимость товара", – поделилась Любовь Флер.

Соб. инф.

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# горячая линия , Ишим , консультации , центр гигиены и эпидемиологии

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