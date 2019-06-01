Составлен фоторобот мужчины, который жестоко избил тоболячку

| Фото: из группы "Тобольская полиция" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тобольская полиция" во ВКонтакте

Составлен фоторобот злоумышленника, который избил женщину в Тобольске 27 мая. Пострадавшая скончалась, несмотря на усилия врачей, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Жителей Тюменской области просят помочь в установлении личности подозреваемого в особо тяжком преступлении. "По предварительным данным, ранним утром 27 мая у дома 19б на улице Семена Ремезова мужчина нанес множественные телесные повреждения местной жительнице", — сообщает тобольская полиция.

Правоохранители составили фоторобот злоумышленника. Это мужчина славянской внешности, рост 170 сантиметров, среднее телосложение. Волосы светлые, челка зачесана на правый бок. Глаза голубые.

Как сообщает тобольская полиция, в момент преступления был одет в черную кожаную куртку, голубые джинсы и спортивную обувью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят обратиться по телефонам: 8 (3456) 25-23-70 (дежурная часть МО МВД России "Тобольский") или 8 (3452) 291-432 (телефон доверия УМВД России по Тюменской области). Анонимность гарантируется.