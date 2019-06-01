Две тюменские школы вошли в рейтинг лучших России в сфере IT

| Фото: www.school88.ru | Фото: www.school88.ru

Общеобразовательный лицей Тюменского индустриального университета и школа № 88 города Тюмени вошли рейтинг лучших школ России в сфере информационных технологий, опубликованный рейтинговым агентством "РАЭКС Аналитика".

В число лучших вошли 200 школ из 44 регионов, при этом почти две трети мест заняли нестоличные школы.

Во время исследования была собрана информация о почти 30 тыс. выпускников более чем восьми тысяч российских школ, поступивших в 2018 году в лучшие профильные вузы на направления, связанные с IT.

Первое место в рейтинге занял Специализированный научный центр – школа им. Андрея Колмогорова МГУ. На второй и третьей позициях расположились Бауманская инженерная школа № 1580 и Санкт-Петербургский Президентский физико-математический лицей № 239.