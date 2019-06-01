Водолазы нашли утонувшего мальчика в реке Вагай

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело мальчика, пропавшего в с. Боровлянка 11 июня, достали из реки Вагай сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования 14 июня. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

"Водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования занимались поисками. На второй день работ они нашли утонувшего, подняли со дна реки Вагай и передали правоохранителям", — сказал Евгений Булкин.

Напомним, десятилетний мальчик пропал 11 июня. Его искали правоохранители, спасатели, водолазы.

Инна Пахомова