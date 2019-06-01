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Писатель Лариса Богданова презентует новую книгу

Общество, 09:46 18 июня 2019

https://www.mkrf.ru | Фото: https://www.mkrf.ru

Презентация книги "Возвращение, или вернуть любовь!" писателя Ларисы Богдановой начнется в читальном зале научной библиотеки ТГИК 19 июня в 13 часов 30 минут, сообщают организаторы.

Лариса Богданова родилась в Тюмени. Окончила Тюменский педагогический институт, по специальности – филолог. Живет и работает в Тюмени, с 1979 по 2010 годы – преподаватель Тюменского нефтегазового университета, в настоящее время – Института дополнительного образования.

Лариса Богданова – автор книги "Монолог Есенина". Ее публикации о поэтах и писателях можно найти в региональной прессе.

Первая публикация Богдановой называлась "Молодость навеки" и была посвящена герою Советского Союза В. Л. Худякову. Писатель была редактором литературно-художественных сборников и журналов: "Факел" (ТНГУ), "Грамотей", а также учебных пособий –"Афоризмы и размышления Пушкина", "Античные образы в зарубежной литературе", "Пишем грамотно", "Культура речи".

Лариса Богданова награждена медалью Пушкина.

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# книга , Лариса Богданова , писатель

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