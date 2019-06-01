Проект "Шахматы в сельские школы" реализуется в Ярковском районе

| Фото: управление образования администрации Ярковского района | Фото: управление образования администрации Ярковского района

Проект "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи" реализуется на базе двух школ и одного Дома культуры в Ярковском районе.

Как сообщила начальник районного управления образования Людмила Ершова, в Усольской начальной школе и Покровском ДК шахматный проект начали реализовывать с начала работы пришкольных лагерей - 6 июня.

А в лагере "Здравушка" при Щетковской школе первое занятие по шахматам прошло 13 июня. Всего более 70 школьников смогут стать участниками данного проекта.

Представитель Областной шахматной федерации Сергей Сахаров провел занятие со школьниками. Он познакомил ребят с историей возникновения шахмат и на примерах показал ходы в шахматах.

"Школа шахмат будет работать в течение всех каникул, - рассказала Людмила Ершова. - После закрытия пришкольных лагерей, шахматный проект плавно перейдет под крышу домов культуры, уже есть договоренность".

По словам начальника управления образования Ярковского района, на сегодня практически в каждой школе работают шахматные кружки. Оборудование для них предоставляла Областная федерация шахмат.

Проект "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи" в ноябре 2018 года получил финансовую поддержку, выиграл конкурс Фонда президентских грантов - более 2,5 млн рублей.

"Такую же сумму вложила Областная федерация шахмат, Тюменская облдума и спонсоры, - говорит руководитель общественной приемной депутата Госдумы Анатолия Карпова Татьяна Соснина. - Тюменская шахматная федерация поставила задачу - охватить в рамках проекта не менее 1 тысячи детей сельских школ и 200 детей из многодетных семей. Шахматные столы с фигурами для проекта изготавливает исправительная колония № 2".

По словам Татьяны Сосниной, в рамках проекта планируется обучить игре в шахматы не менее 90 педагогов в селах и в Тюмени.

Анжела Лебедева