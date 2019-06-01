Ялуторовские полицейские выявили нелегальных мигрантов

| Фото: МО МВД России "Тюменский" | Фото: МО МВД России "Тюменский"

Более 20 объектов проверили ялуторовские полицейские в рамках мероприятия "Нелегальный мигрант", сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские проверили 14 помещений, где проживают иностранные граждане, гостиницы, строительные объекты Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского районов. Выявлен ряд правонарушений, составлено восемь административных протоколов.

Житель Исетского района предоставил рабочие места строителям, не имеющим разрешения на работу в России. Мужчина выплатит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей за каждого работника. В с. Исетское сотрудники полиции задержали нелегального мигранта. По решению суда он выдворен за пределы Российской Федерации.