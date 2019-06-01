Тюменцы могут высказаться о качестве ремонта дорог и тротуаров

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Тюменцы могут написать свои замечания к качеству ремонтных работ на дорогах, тротуарах на портал "Тюмень – наш дом", сообщает администрация города.

На данный момент вопросов не поступало. Также на странице портала размещается фотоотчет с объектов, где ведутся работы.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюмени подрядчики активно ведут работы во всех районах города. Ремонт идет на улицах Воровского, ул. Тимуровцев – Магистральной (ул. Щербакова, поворот на ж.р. Березняковский). Вышли подрядчики на объекты ул. Пермякова и ул. Профсоюзной.

Асфальт уложен на ул. Республики (от ул. Новаторов до Старо-Тобольского тракта), ул. Интернациональной, на участке ул. Полевой, на ул. Котовского (от ул. Мельникайте до ул. Пржевальского).

Дорожники заканчивают работы на тротуарах и автобусных остановках, через несколько дней нанесут финальную разметку.