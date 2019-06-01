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Югорчанку осудят за организацию азартных игр

Происшествия, 15:49 18 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, обвиняемую в организации азартных игр, осудят в Советском, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В январе 2019 года обвиняемая арендовала помещение в Югорске и компьютерное оборудование для проведения азартных игр. В игровом клубе женщина самостоятельно принимала посетителей, получала от них деньги и выдавала выигрыши. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, игровое оборудование изъято.

Организатор азартных игр признала вину в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы в суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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# азартные игры , Югра

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