Сорок пять подростков отдохнут на юбилейной смене "Мамонтенок"

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

45 подростков отдохнут во время юбилейной смены "Мамонтенок" на базе Археологического музея заповедника (23 км автотрассы Тюмень - Омск) с 26 июня по 6 июля.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, ребят ждут этнографические выезды в села Тюменского района и традиционные мероприятия: посвящение в "мамонтята", День племени, праздник "31 июня", День памяти. Дети посетят Всероссийские игры "АрМИ-2019" на полигоне ТВВИКУ, примут участие в летней программе Археологического музея-заповедника, в мероприятиях, посвященных 75-летию Тюменской области и 140-летию тюменского музея.

30 июня в 16 часов на территории Археологического музея-заповедника состоится праздничное мероприятие, посвященное 25-летию областной детской краеведческой экспедиции "Мамонтёнок". Это будет встреча "мамонтят" прошлых лет и новичков.

Первая экспедиция была проведена в 1994 году на берегу озера Арсеньевского (37 км Салаирского тракта) силами Областного детского центра "Ребячья республика" и Тюменского краеведческого музея. С 1995 по 2011 год "Мамонтёнок" базировался на территории Археологического музея-заповедника на озере Андреевском. С 2014 года она проводится как одна из смен палаточного лагеря детско-юношеского центра "Авангард". Участники экспедиции - старшеклассники города Тюмени, Тюменской области, Югры и Ямала. Основные занятия "мамонтят" - археология, этнография, краеведение, прикладное творчество.