Семьдесят пять лет назад был освобожден Минск

| Фото: В.Волков. Минск 3 июля 1944 года. 1955 г. Национальный художественный музей Республики Беларусь | Фото: В.Волков. Минск 3 июля 1944 года. 1955 г. Национальный художественный музей Республики Беларусь

3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" советские войска освободили Минск от вражеских захватчиков. В этот день празднуется День независимости Республики Беларусь.

Минская операция началась 29 июня, когда войска третьего Белорусского и первого белорусских фронтов нанесли удар по противнику. Встреча танковых сил означала завершение окружения гитлеровских войск, отступавших перед вторым Белорусским фронтом, и остатков разгромленных дивизий противника, отброшенных на юг стремительным наступлением войск третьего Белорусского фронта и на север войсками первого Белорусского фронта.

Танковые и общевойсковые соединения первого Белорусского фронта, наступавшие в направлении Бобруйск, Минск, 29-30 июня встретили сильное сопротивление противника на рубеже р. Свислочь. Фашистское командование, перебросив на этот рубеж 12-ю танковую дивизию, стремилось воспрепятствовать обходу Минска с юго-востока. Преодолев сопротивление врага, наши танковые соединения вышли в район Пуховичи и частью сил начала совершать маневр в обход Минска с юга.

3 июля танковые соединения фронта, сбивая неприятельские силы с занимаемых ими рубежей, вышли к Минску с юго-востока и совместно с войсками третьего Белорусского фронта замкнули кольцо окружения.

Одновременно с наступлением в направлении на Минск успешно развивалось преследование гитлеровцев и в направлении на Барановичи. Кавалерийские соединения, наступавшие на этом направлении, во взаимодействии с общевойсковыми и механизированными соединениями преодолели сопротивление противника на промежуточных рубежах обороны и уже 30 июня заняли г. Слуцк.

С 28 июня по 4 июля войска третьего Белорусского фронта совместно с войсками первого Белорусского фронта освободили столицу Белоруссии Минск - важнейший стратегический узел обороны фашистов на западном направлении.

При подготовке материала использована информация Российского военно-исторического общества