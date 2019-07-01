В шестнадцать раз выросло количество высокобалльников по математике в Тюменской области

| Фото: "Образование 72" во ВКонтакте | Фото: "Образование 72" во ВКонтакте

В 16 раз выросло количество высокобалльников по математике в Тюменской области. В регионе уже 53 стобалльника ЕГЭ по математике, русскому языку, физике, химии, истории, литературе, географии, обществознанию, сообщает областной департамент образования и науки.

Большая часть выпускников уже узнала результаты по большинству предметов. На экзамене по физике в регионе впервые сразу девять стобалльников. Кроме этого в четыре раза по сравнению с прошлым годом увеличилось количество тех, кто получил более 90 баллов, и в два раза — количество выпускников, набравших от 81 балла.

"Отрадно, что средний балл ребят вырос по всем предметам, — рассказал начальник центра оценки качества образования Тюменской области Сергей Лунев. — Например, на ЕГЭ по английскому языку средний балл повысился с шестидесяти девяти до семидесяти трех, на десять процентов увеличилось количество ребят, сдавших на восемьдесят один и более баллов, от девяносто баллов и выше получили вдвое больше выпускников, чем в прошлом году".

Несмотря на высокую сложность заданий на экзамене по химии в Тюменской области по данной дисциплине 19 стобалльников. Такого в истории региона еще не было.

"Также количество высокобалльников вдвое увеличилось и среди сдававших химию. На целых три балла вырос средний балл выпускников по истории. Высокобалльников на экзамене по профильной математике также стало существенно больше — почти в четыре раза. А количество ребят, набравших от девяносто баллов и выше на ЕГЭ по профильной математике, выросло в рекордные шестнадцать раз", — сообщила доктор педагогических наук, народный учитель РФ Ольга Ройтблат.

Напомним, в Тюменской области продолжаются резервные дни единого государственного экзамена. В это время экзамены сдают выпускники прошлых лет, выпускники, которые по уважительным причинам не смогли присутствовать на ЕГЭ в основные сроки, а также ребята, выбравшие несколько экзаменов, стоящих в расписании в один день.