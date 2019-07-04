В Тюмени задержали мужчину, стрелявшего в торговом центре

фото из архива 72.мвд.рф фото из архива 72.мвд.рф

Подозреваемого в стрельбе в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" на ул. Дмитрия Менделеева задержали полицейские ночью 4 июля в Тюмени, сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Светлана Новик.

В настоящее время молодой человек 1991 года рождения, ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья, заключен под стражу. Полицейскими также изъяты травматический пистолет и охотничий карабин. Составлены два протокола по ч. 6 ст.20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Расследование продолжается.

"По предварительным данным, в ходе конфликта молодой человек произвел выстрелы из травматического пистолета в сорокалетнего мужчину", - рассказала Новик.

После происшествия в городе был введен план "Перехват".

Напомним, что инцидент произошел днем 3 июля. Согласно предварительным данным, между тремя посетителями торгово-развлекательного центра произошел конфликт, один из участников произвел выстрелы из травматического пистолета. После конфликта мужчины покинули место происшествия.

Николай Ступников