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Тобольские студенты вступили в ряды добровольных пожарных

Общество, 16:00 04 июля 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

16 студентов педагогического института Тобольска, обучающиеся по специальности "Безопасность жизнедеятельности", вступили в ряды добровольцев МЧС, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Тюменской области.

Всего более 300 человек насчитывает коллектив добровольных пожарных Тобольска. В него входят служащие, работники предприятий, учителя, менеджеры и другие.

Вновь принятые добровольцы прошли практику и первичное обучение, принимали участие в проведении профилактической работе в жилом секторе города и района. За время прохождения практики посетили подразделения Тобольского гарнизона пожарной охраны, познакомились с работой отделения ГИМС и тобольским поисково-спасательным отрядом. Приняли участие в соревнованиях среди добровольных пожарных дружин Тобольского района.

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# добровольцы , пожарные дружины , Тобольск

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