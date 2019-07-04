Тобольские студенты вступили в ряды добровольных пожарных

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

16 студентов педагогического института Тобольска, обучающиеся по специальности "Безопасность жизнедеятельности", вступили в ряды добровольцев МЧС, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Тюменской области.

Всего более 300 человек насчитывает коллектив добровольных пожарных Тобольска. В него входят служащие, работники предприятий, учителя, менеджеры и другие.

Вновь принятые добровольцы прошли практику и первичное обучение, принимали участие в проведении профилактической работе в жилом секторе города и района. За время прохождения практики посетили подразделения Тобольского гарнизона пожарной охраны, познакомились с работой отделения ГИМС и тобольским поисково-спасательным отрядом. Приняли участие в соревнованиях среди добровольных пожарных дружин Тобольского района.