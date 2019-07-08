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С пожаром в ангаре в Тюмени боролись более тридцати огнеборцев

Происшествия, 16:43 08 июля 2019

МЧС России (архивное) | Фото: МЧС России (архивное)

36 огнеборцев боролись с пламенем, охватившим неэксплуатируемый ангар на ул. Новгородской в Тюмени 8 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 13 часов 36 минут. Горел неэксплуатируемый ангар на ул. Новгородской. Размеры объекта — 40 на 80 метров.

Пожар локализовали в 13 часов 48 минут, ликвидировали в 14 часов 8 минут. В тушении огня задействовали 13 единиц спецтехники, 36 человек личного состава.

"К моменту прибытия первых пожарных подразделений одним из боевых расчетов был зафиксирован факт воспламенения раствора в бочке — пары произвели хлопок. Никаких разрушительных последствий он не понес", — добавили в пресс-службе ведомства.

Сведений о погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, пламя повредило кровлю на площади в 20 квадратных метров.

Ущерб и причины выясняются. На месте работают дознаватели.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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