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Фестиваль ГТО для взрослых спортсменов пройдет в "Олимпийской ребячке"

Общество, 13:21 09 июля 2019

организаторов | Фото: организаторов

Более 200 спортсменов Тюменской области в возрасте от 25 лет и старше примут участие в областном летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди взрослого населения. Он пройдет в детском центре "Олимпийская ребячка" 12-13 июля, открытие начнется 12 июля в 14 часов 30 минут, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

В числе нормативов, которые будут сдавать участники в первый день, - подтягивание у мужчин и отжимание у женщин; поднимание туловища, наклон вперед и прыжок в длину; бег на короткие и длинные дистанции.

13 июля соревнования завершатся стрельбой из пневматической винтовки и плаванием. Закрытие фестиваля и церемония награждения победителей и призеров начнутся в 16 часов.

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# Олимпийская Ребячка , фестиваль ГТО

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