Фестиваль ГТО для взрослых спортсменов пройдет в "Олимпийской ребячке"

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Более 200 спортсменов Тюменской области в возрасте от 25 лет и старше примут участие в областном летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди взрослого населения. Он пройдет в детском центре "Олимпийская ребячка" 12-13 июля, открытие начнется 12 июля в 14 часов 30 минут, сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

В числе нормативов, которые будут сдавать участники в первый день, - подтягивание у мужчин и отжимание у женщин; поднимание туловища, наклон вперед и прыжок в длину; бег на короткие и длинные дистанции.

13 июля соревнования завершатся стрельбой из пневматической винтовки и плаванием. Закрытие фестиваля и церемония награждения победителей и призеров начнутся в 16 часов.