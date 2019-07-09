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Новая программа микрофинансирования заработала в Тюменской области

Экономика, 14:49 09 июля 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Новая программа Фонда микрофинансирования "МиР-торговля" для субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих торговую деятельность, заработала в Тюменской области, сообщает Инвестиционное агентство региона.

Максимальная сумма микрозайма для предпринимателей составляет 1 млн рублей, срок – до 36 месяцев. Займы выдают под 7,5% годовых.

Средства микрозайма по новой программе могут быть направлены на любые обоснованные цели, связанные с ведением оптовой и розничной торговли. Исключение составляют выплаты задолженности по заработной плате, уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, а также погашение кредитов и займов.

Для обращения за микрозаймом необходимо подать заявку и пакет документов в Фонд микрофинансирования Тюменской области (ул. Водопроводная, 18/2). Срок рассмотрения заявки составляет не более семи рабочих дней.

Более подробную информацию о Фонде и программах микрофинансирования можно получить на официальном сайте Фонда, а также по телефонам: 8(3452)595-064, 8 (3452) 595-045, 8-932-325-50-45.

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# бизнес , фонд микрофинансирования

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