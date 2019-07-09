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Тюменские школьники выйдут на татами в Череповце

Спорт, 17:13 09 июля 2019

центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Шесть тюменских школьников в составе команды Уральского федерального округа представят регион в Череповце в финале IX Летней спартакиады учащихся России 12 и 13 июля. Они будут соревноваться в дзюдо, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

Ребята 2003-2005 годов рождения прошли отбор на областных и межрегиональных этапах спартакиады, включающей в себя 42 вида спорта, в том числе и дзюдо.

В первый день соревнований на татами Череповца выйдут Ольга Дементьева и Иван Хромин. На следующий день в борьбу вступят Анжелика Таратунина, Асан Аугалиев, Артур Хакимов и Али Ташкаев.

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# дзюдо

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