В сельских районах Тюменской области устанавливают станции водоочистки

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

79 блочных станций водоочистки установят в тюменских поселках с населением 200 человек и более в 2019 году.

Годом ранее в Тюменской области уставлено 122 павильона водоочистки, а с 2004 по 2018 годы в регионе поставили 505 таких блочных станций.

Павильон подготовки питьевой воды – это небольшой привозной блокбокс, в котором есть все оборудование для водоочистки. В Тюменской области их стали применять с 2004 года в рамках региональной программы "Чистая вода".

"Первые павильоны ставили с розливом воды в тару потребителя – в тех случаях, когда в населенном пункте отсутствует централизованное водоснабжение. Каждый житель берет воду с колодца или со скважины. У одного из общественных колодцев населенного пункта мы устанавливаем блокбокс водоочистки", – пояснил заместитель директора регионального департамента ЖКХ Алексей Майер.

В поселках по-разному устроена система водоснабжения: есть населенные пункты, в которых вода поступает в водопроводную сеть, есть и такие села, куда воду привозят автотранспортом. Поэтому в муниципалитетах по-разному организуют водоочистку. Там, где развита сеть водоснабжения по поселку блокбоксы водоочистки устанавливают напрямую в сеть. Таких павильонов в регионе уже 107.

"Системами водоочистки в настоящее время обеспечены все населенные пункты численностью более 350 человек. В этом году мы снизили планку до поселков с населением от 200 человек и более. Дальше пойдем в поселки с меньшим населением", – рассказал о планах регионального департамента ЖКХ Алексей Майер.

Ирина Ромашкина