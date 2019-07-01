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Тюменец продал жителю Новосибирска "Лексус" с миллионными долгами

Происшествия, 11:32 10 июля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Житель Новосибирска попал в непростую ситуацию, купив "Лексус" у недобросовестного тюменца, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Гражданин, пытаясь запутать свои следы, продал свой внедорожник через посредников на рынке в Москве. От руки был составлен простой договор купли-продажи, деньги переданы по расписке. Только приехав домой, новоиспеченный владелец обнаружил за продавцом долг по налогам в 3 млн рублей. Теперь новосибирцу предстоит нелегкая битва за свои права в суде.

Если исполнительное производство возбуждено ранее, чем заключен договор купли-продажи, то новый автовладелец должен доказать в суде, что он является добросовестным покупателям и заведомо не знал о запретах. Только после решения суда покупатель сможет зарегистрировать купленный автомобиль и стать полноправным владельцем.

Вместе с тем, продажа автомобиля с запретами не снимает с должника обязанности по оплате своих долгов.

Специалисты советуют при покупке машины с рук тщательно проверить всю информацию об автомобиле и его владельце не только по базе ГИБДД, но и по базе службы судебных приставов с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте – нужно всего лишь ввести свои имя и фамилию. А наличие исполнительных производств можно отследить через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) по адресу www.gosuslugi.ru.

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# долги , УФССП России по Тюменской области

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