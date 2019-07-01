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Кубок лета-2019 в Тюмени определил первых победителей

Спорт, 16:49 10 июля 2019

городской департамент по спорту и молодежной политике | Фото: городской департамент по спорту и молодежной политике

Первый турнир по мини-футболу на Кубок лета-2019 стартовал в Тюмени на спортивной площадке школы № 40. В нем приняли участие шесть команд ребят 2009-2010 годов рождения, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

По итогам соревнований первое место заняла "Юная Сибирь-1", второе – у "Спартака", "Суходолье-2010" взяло бронзу. На четвертом месте оказался "Спартак-Юниор-09", на пятом - "Юная Сибирь-2", шестыми стали представители команды "Спартак-Юниор-10".

Команды, занявшие призовые места получили грамоты, кубки и медали. Лучшим игрокам турнира вручили памятные призы.

Следующий турнир Кубка Лета-2019 среди детей 2011- 2012 годов рождения пройдет 13 и 14 июля. Турнир для ребят 2013-2014 годов рождения состоится пройдет 20 и 21 июля.

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