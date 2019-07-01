Тюменка завоевала грант форума "Восток"

| Фото: департамент по общественным связям коммуникациям и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по общественным связям коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Тюменка Юлиана Кадралиева получила рекомендательный сертификат на грантовую поддержку в размере 100 тыс. рублей на форуме "Восток", завершившемся во Владивостоке, сообщает департамент по общественным связям коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Регион на мероприятии представляли два активиста.

Проект Юлианы - "Медиа Лига". Девушка нацелена развить в Тюмени медиаволонтерство в социальном проектировании, для этого она организует курс, где на протяжении 6 недель участники посетят мастер-классы по видео- и фотосъемкам, написанию текстов, продвижению в сети. После теоретических занятий активисты возьмут 7 интервью у координаторов социальных проектов, создадут 3 фотопроекта о вредных привычках, Дальнем Востоке и гаджетах, заменяющих общение, 2 социальных ролика о пользе донорства и экодвижении. А также 3 документальных фильма об успешных выпускниках детских домов, о людях, работающих с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, фильм "За кулисами", приуроченный к году театра в России, и другие медиапродукты. Тюменка планирует начать реализацию проекта в сентябре.

"Информация - одна из самых главных ценностей. Но из-за низкой популяризации медиаволонтерства и нехватки определенных навыков у проектной группы, многие добровольческие инициативы существуют без информационного сопровождения. При этом в опросе 13 из 15 кураторов и руководителей социальной деятельности ответили, что нуждаются в медиаволонтерах. Поэтому я решила, что сейчас важно развивать необходимые компетенции у инициативных людей, чтобы они смогли рассказывать грамотно, доступно, интересно и качественно о людях, которые каждый день делают этот мир лучше", - отметила Юлиана.

Второй представитель Тюменской области на форуме Денис Базюк вошел в проектную группу по развитию Дальнего Востока и проработал идею развития сельского хозяйства в регионе.

Всего экспертам представили 200 идей, 72 из них получили рекомендательные сертификаты на получение грантов на общую сумму свыше 30 млн рублей.