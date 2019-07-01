  • 14 июля 201914.07.2019воскресенье
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер юго-восточный

Областной фестиваль туристов с ограниченными возможностями стартует в Тюмени

Общество, 19:07 14 июля 2019

Тюменская областная организация "ВОИ" во ВКонтакте | Фото: Тюменская областная организация "ВОИ" во ВКонтакте

Около 200 человек с ограниченными возможностями здоровья станут участниками открытого областного туристического фестиваля "Робинзонада-2019", который пройдет возле д. Криводаново с 15 по 19 июля.

Как сообщила заведующая организационным отделом Тюменской областной организации ВОИ Елена Тюрева, заявки поступили от 25 команд из разных городов и районов региона и команды Свердловской области.

"Традиционно в турслет включены чемпионаты и первенства по спортивному туризму, спортивному ориентированию, по рыболовной ловле. Представлять себя команды будут в первом конкурсе "Визитка", его темой стал Год театра. В этом и всех других видах состязаний все приехавшие смогут проявить свои знания, таланты, силу и ловкость. Жюри будет выявлять победителей как в командном, так и в личном зачетах", - рассказала Елена Тюрева.

Кроме соревнований организаторы предусмотрели насыщенную досуговую программу с приглашением творческих коллективов Тюмени.

Ирина Кургузова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвалиды , Криводаново , Робинзонада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 14.07.2019В Тюмени пройдет фестиваль уличной музыки FREEMUSIC 3.0
19:07 14.07.2019Областной фестиваль туристов с ограниченными возможностями стартует в Тюмени
18:10 14.07.2019Мамонтовые ослы впервые поселятся в Московском зоопарке
18:00 14.07.201915 июля - события дня