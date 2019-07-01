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Сургутянина ждет суд за убийство за границей

Происшествия, 18:32 16 июля 2019

СУ СК РФ по ХМАО | Фото: СУ СК РФ по ХМАО

За преступление, совершенное в 2012 году, ответит 30-летний житель Сургута. Ранее обвиняемый был иностранцем, но получил российское гражданство после того, как насмерть забил знакомого, сообщает СУ СК РФ ХМАО-Югры.

Как установило следствие, в ночь на 16 апреля 2012 года во дворе жилого дома двое мужчин из хулиганства избили своего знакомого. От полученных травм он скончался.

Подозреваемых привлекли к уголовной ответственности. Один из них, чтобы избежать наказания, на стадии судебного следствия уехал в Российскую Федерацию, где получил гражданство в Сургуте.

По запросу от иностранных коллег, сургутские следователи возбудили уголовное дело. Бывшему иностранцу предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Материалы уголовного дела переданы в суд, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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# следственный комитет , Сургут , убийство , уголовное дело

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