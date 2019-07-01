Тюменцы смогут получить подарок из машины, которую разыграют среди бегунов

| Фото: организаторы забега | Фото: организаторы забега

Спортивный инвентарь сможет взять любой желающий из машины, которую разыграют среди участников забега “Стальной характер–Автоград” в ТРЦ “Кристалл” 17 июля с 11 до 12 часов, сообщают организаторы полумарафона.

Спортивным инвентарем будет наполнен автомобиль Renault Sandero. С 11 до 12 часов любой желающий сможет открыть машину и выбрать себе подарок: эспандер, скакалку, гантели и многое другое. Позднее иномарку разыграют среди участников забега.

Подарок из автомобиля сможет получить каждый. Для этого нужно продемонстрировать свою любовь к спорту, выполнив несложное задание. Например, сделать 20 приседаний или 10 отжиманий.

Организаторы акции – представители проекта популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл" – помимо основных подарков приготовили для ее участников приятные бонусы. Каждому, кто решить побороться за спортинвентарь, вручат промокод, дающий скидку при приобретении билета на полумарафон "Стальной характер-Автоград". А еще все участники получат купоны на розыгрыш автомобиля, который пройдет в день забега 20 июля. Так они повысят свои шансы на победу в борьбе за новенький Renault Sandero.