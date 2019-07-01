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ФК "Тюмень" начал сезон с победы над "КамАЗом"

Спорт, 13:15 17 июля 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Со счетом 3:2 ФК "Тюмень" одержал победу над "КамАЗом" из Набережных Челнов 16 июля, сообщает пресс-служба тюменской футбольной дружины.

Гостей тюменцы принимали на стадионе "Геолог". Главным судьей матча Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в группе "Урал-Приволжье" выступил Максим Матюнин из Москвы.

Счет хозяева поля открыли на четвертой минуте. Через пять минут гости восстановили равновесие, гол в ворота тюменцев забил Давид Караев. Во втором тайме "Тюмень" решила удержать победный счет. Лишь на 73-й минуте Давиду Караеву удалось сделать дубль. Со счетом 3:2 ФК "Тюмень" входит в группу лидеров дивизиона.

Следующий матч тюменцы проведут 24 июля в Ульяновске против местной "Волги".

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# ФК "Тюмень" , футбол

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