Ямальских подростков осудят за вымогательство и грабеж

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Двое 15-летних подростков, обвиняемых в вымогательстве и грабеже, предстанут перед судом в Салехарде, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

По данным следствия, в Салехарде вечером 19 апреля на улице двое юношей потребовали от 13-летнего подростка передать им 3 тыс. рублей. Когда школьник отказался, злоумышленники избили его. Удары приходились и по голове. От подростка потребовали деньги в течение двух недель.

В мае злоумышленники продолжили преследовать потерпевшего. Угрожая физическим насилием, они потребовали от него 5 тыс. рублей и сотовый телефон. Встретив мальчика в очередной раз на улице, юноши отобрали у него средство связи.

"В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину, но не раскаялись. Родители подростков, сразу же после возбуждения уголовного дела предприняли попытки скрыть своих детей от правосудия, отправив их к родственникам за пределы ЯНАО. В настоящее время их местонахождение установлено. Подростки предстанут перед судом", — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в суд.