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День рождения празднует тюменский ветеран Великой Отечественной войны

Общество, 10:31 20 июля 2019

Галина Степанова. Фото предоставлено ООД «Бессмертный полк России» | Галина Степанова. Фото предоставлено ООД «Бессмертный полк России»

Девяносто шесть лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Галине Степановой 20 июля.

Она родилась в 1923 году в Барнауле. После окончания 7 классов училась в фельдшерско-акушерской школе, но с началом войны приехала в Тюмень. Здесь Галина Степанова окончила курсы медицинских сестер и добровольно вступила в ряды Красной армии, была направлена на Юго-Западный фронт.

Галина Степанова. Фото предоставлено ООД «Бессмертный полк России» | Галина Степанова. Фото предоставлено ООД «Бессмертный полк России»

Она принимала участие в битве на Орловско-Курской дуге, служила санинструктором, была старшиной медицинской службы. Получив контузию, Галина Степанова лечилась в Саратовском госпитале. Дальнейшую службу проходила в войсках ПВО (395-й отдельный зенитно-артиллерийский батальон), закончив войну на 1-м Украинском фронте в мае 1945-го после взятия немецкой крепости Бреслау (ныне Вроцлав, Польша).

Демобилизовавшись, до 1950 года она продолжала работать в дивизии политотдела секретарем-машинисткой. Вернувшись в Тюмень, трудилась на железной дороге, затем на санитарно-эпидемиологической станции.

Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Проживает в Тюмени.

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# Великая Отечественная война , ветераны

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