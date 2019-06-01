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Автопробег в честь павших героев Великой Отечественной войны совершили тюменские ветераны ОВД

Общество, 11:28 23 июня 2019

72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Автопробег Тюмень-Нижняя Тавда, посвященный памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, провели ветераны органов внутренних дел, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Председателя совета ветеранов УМВД Тюмени Валерия Пелевина и участников автопробега поблагодарил за годы службы и активную позицию в период отставки временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Тюмени, полковник внутренней службы Олег Маньковский.

В конечной точке маршрута участников автопробега встретил глава Нижнетавдинского муниципального района Валерий Борисов, а также действующие сотрудники полиции Нижнетавдинского района. Валерий Пелевин вручил главе района медаль "300 лет полиции", поблагодарив за теплый прием и внимательное отношение к ветеранам ОВД.

Участники автопробега возложили цветы к памятнику Коленопреклоненного воина, почтив память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и погибших в годы Великой Отечественной войны.

Гости мероприятия под руководством администрации высадили несколько десятков деревьев в центре села. Ветераны также посетили церковь, где состоялся молебен по погибшим.

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# Великая Отечественная война , ветераны , управление МВД по Тюмени

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