Автопробег в честь павших героев Великой Отечественной войны совершили тюменские ветераны ОВД

| Фото: 72.мвд.рф | Фото: 72.мвд.рф

Автопробег Тюмень-Нижняя Тавда, посвященный памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, провели ветераны органов внутренних дел, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Председателя совета ветеранов УМВД Тюмени Валерия Пелевина и участников автопробега поблагодарил за годы службы и активную позицию в период отставки временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Тюмени, полковник внутренней службы Олег Маньковский.

В конечной точке маршрута участников автопробега встретил глава Нижнетавдинского муниципального района Валерий Борисов, а также действующие сотрудники полиции Нижнетавдинского района. Валерий Пелевин вручил главе района медаль "300 лет полиции", поблагодарив за теплый прием и внимательное отношение к ветеранам ОВД.

Участники автопробега возложили цветы к памятнику Коленопреклоненного воина, почтив память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и погибших в годы Великой Отечественной войны.

Гости мероприятия под руководством администрации высадили несколько десятков деревьев в центре села. Ветераны также посетили церковь, где состоялся молебен по погибшим.