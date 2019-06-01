Поисковики обнаружили останки фронтовика из Юргинского района

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Церемония передачи останков красноармейца Дмитрия Ерилова пройдет в Тюмени на Площади Памяти 21 июня в 11 часов. Погребение состоится в тот же день на Червишевском кладбище, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Останки бойца были найдены поисковым отрядом "Эскандер" из Новгородской области в мае 2019 года при проведении поисковых работ в урочище Здринога Парфинского района Новгородской области. По данным из вкладыша смертного медальона удалось установить личность солдата, им оказался Ерилов Дмитрий Михайлович, 1901 года рождения, уроженец дер. Кашевская Юргинского района Тюменской области. Боец был призван Омутинским районным военным комиссариатом в августе 1941 года, а с января 1942 года солдат числился пропавшим без вести.

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

За неделю усилиями тюменских поисковиков и администрации Омутинского муниципального района удалось найти родственников солдата. В Тюмени проживает дочь Масякова Валентина Дмитриевна, внучка Масякова Татьяна Николаевна, правнук Дворак Максим Станиславович, в Краснодаре - дочь Передельская Людмила Дмитриевна, в Великом Новгороде - Максимова Ирина Дмитриевна. По воспоминаниям родных, Дмитрий Михайлович до войны работал кузнецом в деревне. Когда его призвали на фронт, дома остались ждать жена и четыре дочери. В семье не сохранились письма, но осталась фотография Дмитрия Михайловича.

Проводить в последний путь солдата Великой Отечественной войны соберутся родные, поисковики, представители администрации и военного комиссариата Тюмени.