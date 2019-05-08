Концерт в честь Дня Победы собрал артистов из тюменских школ и детских садов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытый урок "В шесть часов вечера после войны", посвященный 74-летию со Дня Победы, прошел на площади у Тюменского технопарка 8 мая. С концертом "Память сильнее времени" для жителей города выступили артисты из учреждений образования.

"В этот раз мы посвятили концерт всем, в чью жизнь вмешалась Великая Отечественная война. Мы вспоминаем солдат и тружеников тыла, детей войны и узников концлагерей. Число артистов ежегодно увеличивается. Многие учителя, которые раньше были зрителями, в этом году сами проявили инициативу и подготовили выступления", - рассказала режиссер, главный специалист Информационно-методического центра Тюмени Анна Атрашкевич.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концерт объединил педагогов и воспитанников двенадцати тюменских школ и четырех детских садов, специалистов учреждений дополнительного образования и участников творческих коллективов города.

"Мы выступаем большим творческим коллективом - в составе певцы с 4 по 11 классы. Очень рады, что имеем возможность участвовать в концерте и отдать дань памяти ветеранам", - сказали юные артисты гимназии №16.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытый урок для тюменцев провели в третий раз. По мнению организатора мероприятия, начальника отдела Информационно-методического центра Тюмени Натальи Кузнецовой, он позволил сплотить учеников и педагогов и раскрыть их творческий потенциал. Нужно отметить, что зрители вмести с артистами кружились в танце.

"Отношение к выступлению ко Дню Победы всегда самое ответственное. Песни о войне находят особый отклик, вызывают в памяти рассказы родных, переживших те тяжелые годы, - говорят участники концерта Алексей Ивасев, Елена Матвеева, Евгения Иванова и Илья Пульников. - При этом мероприятие задумывалось не только как развлекательное, но и познавательное. Кто-то из зрителей открытого урока, возможно, узнает новые факты о Великой Отечественной войне".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Школьница Виктория Картавцева, исполнительница "Стиха о почтальонке" Татьяны Черновской, посвятила свое выступление родным- фронтовикам. В ее семье знают о тягостном ожидании весточек с полей сражений.

"Мой прадед Иван Картавцев дошел до Берлина, расписался на Рейхстаге и вернулся домой. Воевала и прабабушка. Думаю, что память о таких людях надо сохранять. Историю своей страны должны знать школьники всех возрастов", - считает Виктория.

Финальным аккордом открытого урока стало возложение цветов у Вечного огня и минута молчания, которой тюменцы почтили память о погибших земляках.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева