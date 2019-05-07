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Уникальные документы к 75-летию освобождения Севастополя рассекретило Минобороны

Общество, 14:03 07 мая 2019

mil.ru | Фото: mil.ru

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Новый мультимедийный раздел с рассекреченными уникальными документами из фондов Центрального архива военного ведомства открыт на сайте Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщает Министерство.

Среди документов, представленных на портале, — итоговая оперативная сводка и журнал боевых действий войск Приморской армии, схема оборонительных сооружений наземной группировки противника и базирования авиации в районе Севастополя с данными аэрофотосъемки и трофейными материалам, редчайшие фотоматериалы, а также протоколы, акты, справки, статьи из периодических изданий, свидетельствующие о кровопролитных боях по освобождению города.

В мультимедийном разделе впервые опубликованы фотоснимки городских улиц и зданий, сделанные участниками освобождения Севастополя.

В разделе также демонстрируются документы, которые рассказывают о восстановлении частями Красной Армии, крымских городов, здравниц и детского лагеря "Артек", разрушенных немецкими захватчиками в период оккупации полуострова, а также о помощи, которую оказывала Красная Армия жителям полуострова.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Севастополя из фондов Центрального архива Минобороны России - продолжение деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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# Великая Отечественная война , документы , Минобороны , Севастополь

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