Обратиться в МЧС и подать декларацию пожбезопасности можно через единый портал сервисов для граждан

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Подать обращение, заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности на рассмотрение в МЧС России можно через единый портал ведомства, специально разработанный для удобства граждан (как физических, так и юридических лиц), сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На портале обеспечена возможность авторизации заявителей через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что обеспечивает защиту размещенной в ней информации и доступ к оказанию государственных услуг.

На новом портале все онлайн-сервисы систематизированы, удобны для заполнения и восприятия при открывании на любом устройстве. Информационный ресурс сопряжен с официальным интернет-порталом МЧС России и официальными сайтами Главных управлений МЧС России в субъектах РФ, то есть при клике на соответствующую рубрику на любом из указанных сайтов система перенаправит пользователя на нужный сервис. В случае если гражданин будет подавать обращение или заявку с сайта Главного управления, в форме уже будет выбран необходимый субъект и заполненная форма автоматически уйдет по назначению.

Кроме того, на едином портале обеспечен доступ к сервису досудебного обжалования, через которую пользователи государственных услуг могут обжаловать работу органов власти в досудебном порядке. Сервис интегрирован в инфраструктуру Единого портала государственных услуг.