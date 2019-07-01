Кинологи Росгвардии познакомили детей со служебными собаками

| Фото: управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские кинологи познакомили со своими подопечными детей из центра развития творчества детей и юношества, сообщает региональное управление Росгвардии.

Военнослужащие центра подготовки личного состава кинологической службы навестили ребят из оздоровительного лагеря в центре "Бригантина". Кинологи Ирина Шевченко и Владислав Ергин рассказали детям о военной службе и четвероногих напарниках, их незаменимой помощи в поиске взрывчатки, пресечении преступлений и правонарушений.

Незабываемым событием дня для мальчишек и девчонок стали показательные выступления служебной собаки, которые продемонстрировали обнаружение и захват условного преступника.

Немецкая овчарка Аврора с легкостью справилась с задачей, захватив "злоумышленника" и показав, как умело она выполняет команды различной сложности.

Также в гости к ребятам привезли щенка бельгийской овчарки Жесику, с которой они с большим удовольствием поиграли и сделали фото на память.