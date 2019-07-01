Следователи возбудили уголовное дело по факту поражения ребенка током в Ишиме

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Уголовное дело по факту поражения ребенка электрическим током в Ишиме возбуждено следователями Ишимского межрайонного следственного отдела, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности"

В ходе следствия установлено, что 22 июля около 21 часа, находясь на заброшенной территории по ул. Челюскинцев в Ишиме 13-летний подросток проник в помещение незапертой трансформаторной будки, где получил смертельное поражение электрическим током.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.