Браконьеры за лося, убитого на Ямале, получат срок

| Фото: архив zapoved.ru | Фото: архив zapoved.ru

Двоих жителей Шурышкарского района ждет суд за незаконную охоту и хранение оружия. Мужчины на снегоходах добыли лося, нарушив разрешенные сроки охоты, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, 25 апреля двое близких родственников охотились на территории общедоступного угодья, не имея разрешения. Браконьеры застрелили лося, причинив природе крупный ущерб.

На предварительном следствии мужчины вину признали и возместили в полном объеме ущерб, причиненный незаконной охотой в размере 240 тыс. рублей. Один из браконьеров также обвиняется в незаконном приобретении и хранении карабина Симонова. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.