Утонувшего под Тюменью молодого человека вытащили водолазы

| Фото: из группы "ГИМС Тюменская область: все о безопасности" во ВКонтакте | Фото: из группы "ГИМС Тюменская область: все о безопасности" во ВКонтакте

Тело молодого человека, который утонул в водоеме в районе с. Муллаши, нашли водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования 25 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник управления поисково-спасательных работ Евгений Булкин.

"Тело молодого человека водолазы нашли в водоеме до обеда", — сказал Евгений Булкин. Его передали сотрудникам полиции. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства гибели парня.

Напомним, 21 июля из карьера в районе с. Горьковка Тюменского района водолазы ТОСЭР вытащили тело мужчины 1972 года рождения.

Инна Пахомова