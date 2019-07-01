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Тюменского рецидивиста отправили в колонию за убийство и изнасилование

Происшествия, 14:10 29 июля 2019

СУ СК РФ | Фото: СУ СК РФ

За убийство и изнасилование тюменца отправили в колонию строго режима на 16 лет. Освободившись после двадцатилетнего срока за аналогичные преступления, мужчина убил девушку и изнасиловал ее подругу, сообщает прокуратура Тюменской области.

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 48-летнему жителю областного центра. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина за убийство и половые преступления более 20 лет провел в местах лишения свободы. Он освободился из колонии в октябре 2018 года.

Через шесть месяцев после выхода тюменец в ночь на 26 апреля 2019 года убил 21-летнюю девушку, а также изнасиловал ее 27-летнюю подругу. Перед этим злоумышленник распивал с девушками спиртное.

27 апреля тюменец был задержан и заключен под стражу. Суд назначил ему 16 лет исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу матери погибшей девушки 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

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# изнасилование , суд , убийство

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